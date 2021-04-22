Россияне вышли на протесты, чтобы поддержать заключенного Алексея Навального. Сам оппозиционер уже отреагировал на задержание.

Навальный написал в своем посте, что ему все сложнее оценивать, что на самом деле происходит за пределами его камеры. Дело в том, что каналы для него заблокированы.

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О событиях в России 21 апреля ему рассказал адвокат. Он отметил, что по этому поводу чувствует "гордость и надежду".

"Гордость за то, что я являюсь частью этого великого и прекрасного. Один из вас, честных людей, кто не молчит, глядя на несправедливость и беззаконие. Кто не боится, несмотря на всю ту злобу и ненависть, которая есть сейчас из Кремля", – написал Навальный.

Оппозиционер добавил – "бояться сейчас – это терять, продавать и тратить свое собственное будущее".

Внимание! Протесты за Навального проходят в городах России, а также за рубежом. На улицы городов вышли колонны силовиков. Уже задержали более 300 человек.

Навальный: страна сползает во мрак

Навальный также написал, Россия с каждым годом становится все беднее. На все, по его мнению, одна причина: "маразматические, отсталые, глупые (но злые и хитрые) деды из Кремля", которые "каждый день меняют достойную, богатую жизни граждан России на свои дворцы и виноградники".

Наша страна сползает во мрак,

– отметил он.

"Да, какое-то время будет тяжело и мрачно. Но те, кто тянут Россию назад, исторически обречены. Нас все равно больше", – добавил Навальный.

Почему россияне выходят на протесты