Наша страна сползает во мрак, – Навальный отреагировал на задержания в России
Россияне вышли на протесты, чтобы поддержать заключенного Алексея Навального. Сам оппозиционер уже отреагировал на задержание.
Источник:инстаграм Навального
Навальный написал в своем посте, что ему все сложнее оценивать, что на самом деле происходит за пределами его камеры. Дело в том, что каналы для него заблокированы.
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О событиях в России 21 апреля ему рассказал адвокат. Он отметил, что по этому поводу чувствует "гордость и надежду".
"Гордость за то, что я являюсь частью этого великого и прекрасного. Один из вас, честных людей, кто не молчит, глядя на несправедливость и беззаконие. Кто не боится, несмотря на всю ту злобу и ненависть, которая есть сейчас из Кремля", – написал Навальный.
Оппозиционер добавил – "бояться сейчас – это терять, продавать и тратить свое собственное будущее".
Навальный: страна сползает во мрак
Навальный также написал, Россия с каждым годом становится все беднее. На все, по его мнению, одна причина: "маразматические, отсталые, глупые (но злые и хитрые) деды из Кремля", которые "каждый день меняют достойную, богатую жизни граждан России на свои дворцы и виноградники".
Наша страна сползает во мрак,
– отметил он.
"Да, какое-то время будет тяжело и мрачно. Но те, кто тянут Россию назад, исторически обречены. Нас все равно больше", – добавил Навальный.
Почему россияне выходят на протесты
- Все в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого отравили "Новичком". Впоследствии его задержали. Его состояние постепенно начало ухудшаться.
- Условный срок Навального заменили на реальный – более 3 лет.
- В конце марта политик объявил голодовку, чтобы к нему допустили частного врача. Перед тем у него болела спина.
- 17 апреля врач оппозиционера сообщила, что политик в критическом состоянии, и у него даже может остановиться сердце.
- В то же время там утверждают, что якобы состояние оппозиционера "удовлетворительное".
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