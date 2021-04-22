Росіяни вийшли на протести, аби підтримати ув'язненого Олексія Навального. Сам опозиціонер вже відреагував на затримання.

Навальний написав у своєму пості, що йому все складніше оцінювати, що насправді відбувається за межами його камери. Річ у тім, що канали для нього заблоковані.

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Про події у Росії 21 квітня йому розповів адвокат. Він зазначив, що з цього приводу відчуває "гордість та надію".

"Гордість за те, що я частиною цього великого і прекрасного. Один з вас, чесних людей, хто не мовчить, дивлячись на несправедливість і беззаконня. Хто не боїться, попри всю ту злобу і ненависть, що є зараз з Кремля", – написав Навальний.

Опозиціонер додав – "боятися зараз – це втрачати, продавати і витрачати своє власне майбутнє".

Увага! Протести за Навального відбуваються у містах Росії, а також за кордоном. На вулиці міст вийшли колони силовиків. Вже затримали понад 300 людей.

Навальний: Країна сповзає в морок

Навальний також написав, Росія з кожним роком стає все біднішою. На все, на його думку, ж одна причина: "маразматичні, відсталі, дурні (але злі і хитрі) діди з Кремля", які "щодня вимінюють гідне, багате життя громадян Росії на свої палаци і виноградники".

Наша країна сповзає в морок,

– зазначив він.

"Так, якийсь час буде важко і похмуро. Але ті, хто тягнуть Росію назад історично приречені. Нас все одно більше", – додав Навальний.

Чому росіяни виходять на протести