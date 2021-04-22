В России 21 апреля прошли протесты в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. Во время них силовики задержали 1 784 человека.

Больше всего демонстрантов задержали в Санкт-Петербурге. Силовики тянули их в автозаки и использовали электрошокеры.

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Всего правоохранители задерживали протестующих в 97 городах.

Где больше всего задержанных

Санкт-Петербург – 805 задержанных людей;

Уфа – 119;

Казань – 66;

Барнаул – 58;

Сочи – 53;

Воронеж – 53;

Кемерово – 36;

Москва – 29.

В Санкт-Петербурге по меньшей мере 84 задержанных оставили на ночь в участках полиции. По данным издания, ко многим из них не впускают адвокатов. Кроме того, у людей отобрали мобильные телефоны.

Обратите внимание! Протесты прошли в ряде городов России. На них заметили маму оппозиционера и жену Юлию Навальную. Кроме того, выразить поддержку политику пришли российские рэперы Oxxxymiron, Face и Власти.

Почему в России происходят протесты