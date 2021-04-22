На акциях из-за Навального задержали почти 2 тысячи человек
В России 21 апреля прошли протесты в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. Во время них силовики задержали 1 784 человека.
Источник:"ОВД-Инфо"
Больше всего демонстрантов задержали в Санкт-Петербурге. Силовики тянули их в автозаки и использовали электрошокеры.
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Всего правоохранители задерживали протестующих в 97 городах.
Где больше всего задержанных
- Санкт-Петербург – 805 задержанных людей;
- Уфа – 119;
- Казань – 66;
- Барнаул – 58;
- Сочи – 53;
- Воронеж – 53;
- Кемерово – 36;
- Москва – 29.
В Санкт-Петербурге по меньшей мере 84 задержанных оставили на ночь в участках полиции. По данным издания, ко многим из них не впускают адвокатов. Кроме того, у людей отобрали мобильные телефоны.
Почему в России происходят протесты
- Люди вышли на улицы, чтобы привлечь внимание к состоянию здоровья заключенного Навального. В колонии политик заболел, однако врача к нему не пускают. За это оппозиционер объявил голодовку.
- 7 апреля врач активиста сообщила, что тот – в критическом состоянии. Из-за низкого количества калия в крови у Навального может остановиться сердце.
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