У Росії 21 квітня відбулися протести на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Під час них силовики затримали 1 784 людей.

Найбільше демонстрантів затримали у Санкт-Петербурзі. Тягнучи їх в автозаки силовики використовували електрошокери.

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Загалом правоохоронці затримували протестувальників у 97 містах.

Де найбільше затриманих

Санкт-Петербург – 805 затриманих людей;

Уфа – 119;

Казань – 66;

Барнаул – 58;

Сочі – 53;

Воронеж – 53;

Кемерово – 36;

Москва – 29.

У Санкт-Петербурзі щонайменше 84 затриманих залишили на ніч у відділках поліції. За даними видання, до багатьох з них не впускають адвокатів. Крім того, у людей відібрали мобільні телефони.

Зверніть увагу! Протести відбулися у низці міст Росії. На них помітили маму опозиціонера та дружину Юлію Навальну. Крім того, висловити підтримку політику прийшли російські репери Oxxxymiron, Face та Владі.

Чому у Росії відбуваються протести