На акціях через Навального затримали майже 2 тисячі людей
У Росії 21 квітня відбулися протести на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Під час них силовики затримали 1 784 людей.
Джерело:"ОВД-Инфо"
Найбільше демонстрантів затримали у Санкт-Петербурзі. Тягнучи їх в автозаки силовики використовували електрошокери.
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Загалом правоохоронці затримували протестувальників у 97 містах.
Де найбільше затриманих
- Санкт-Петербург – 805 затриманих людей;
- Уфа – 119;
- Казань – 66;
- Барнаул – 58;
- Сочі – 53;
- Воронеж – 53;
- Кемерово – 36;
- Москва – 29.
У Санкт-Петербурзі щонайменше 84 затриманих залишили на ніч у відділках поліції. За даними видання, до багатьох з них не впускають адвокатів. Крім того, у людей відібрали мобільні телефони.
Чому у Росії відбуваються протести
- Люди вийшли на вулиці, аби привернути увагу до стану здоров'я ув'язненого Навального. У колонії політик захворів, однак лікаря до нього не впускають. Через це опозиціонер оголосив голодування.
- 7 квітня лікарка активіста повідомила, що той – у критичному стані. Через низьку кількість калію у крові в Навального може зупинитися серце.
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