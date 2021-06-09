Окрім того, екстремістською організацією визнали Фонд захисту прав громадян. Відповідно до рішення суду, штаби Навального не можуть організовувати акції. 

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Що заборонили організаціям

  • Поширювати будь-яку інформацію;
  • здійснювати фінансові операції;
  • брати участь у виборах;
  • організовувати акції.

Реакція Навального

На своїй сторінці в інстаграмі Навальний прокоментував рішення суду словами: "коли корупція – основа державної влади, борці з корупцією – екстремісти".

Політик зауважив, що навіть не хоче обговорювати посміховисько, яке у Росії називають судом. Матеріали справи були державною таємницею, а судовий процес – закритим.

Окрім того, Навальний розповів: його ніхто не запросив на судовий процес. Начебто Навальний до штабів Навального не має жодного стосунку.

Водночас політик переконаний, що його справа продовжить свою історію. Навальний наголосив, що основою всього є не назви, папери чи офіси. Його команда – це люди, які об'єднують тих, хто за чесні суди та рівність перед законом для всіх. 

Таких – мільйони. Ви – такі. Поки ви є, і ми нікуди не зникнемо. Зараз все зрозуміємо. Розберемося. Змінимося. Еволюціонуємо. Пристосуємось. Але від своїх цілей і ідей не відступимо. Це наша країна,
– заявив Навальний.