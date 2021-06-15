Оригінал графіті у Росії весь час стирали. У Швейцарії, нагадаємо Путін зустрінеться з президентом США Байденом. І тема ймовірного замаху на вбивство Навального також може фігурувати у спілкуванні політиків.

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Графіті з Навальним з'явилося у Женеві

Графіті з російським опозиціонером Олексієм Навальним намалювали у Санкт-Петербурзі у квітні 2021 року. Але влада там його усіма способами намагалися знищити. Автора зображення, до слова, не змогли встановити.

14 червня копію цього графіті помітили у Швейцарії – у Женеві, куди невдовзі має приїхати президент Росії Володимир Путін.

Крім, власне, зображення Навального у графіті є такий текст: "Герой нашого часу" (французькою мовою).

15 червня – напередодні зустрічі Путіна і Байдена – у Женеві планують провести мітинг із вимогою відпустити Навального з в'язниці. А тим часом у мережі з'явилися фото, як місто готують до приїзду президентів США і Росії.

Зокрема, у Женеві заборонили літати безпілотникам, огородили місце зустрічі (Парк Лагранж) металевим забором, заборонили паркуватися біля нього, і запросили з інших кантонів країни ще 2000 правоохоронців на допомогу до такої ж кількості місцевих.

Зверніть увагу: влада Росії організацію Навального ФБК визнала екстремістською організацією.