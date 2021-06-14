Таку цинічну заяву він зробив у другій частині інтерв'ю американським журналістам – телеканалу NBC. Також очільник Кремля прокоментував ставлення до Навального в тюрмі.

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Путін прокоментував ситуацію щодо Навального

У нас немає такої звички – когось вбивати,

– цинічно заявив Путін.

Він також прокоментував умови утримання в колонії опозиціонера Олексія Навального.

"До нього (Навального – 24 канал) застосовуються ті ж заходи, що і до решти. Ні в чому не гірші, ніж щодо інших, хто перебуває у в'язниці", – заявив Путін американським журналістам.

Путін прокоментував питання кібербезпеки

"Звинувачення, що Росія нібито веде кібервійну проти США, бездоказові", – сказав Володимир Путін.

Він цинічно заявив, що очікує на початок співпраці з США в боротьбі з кіберзлочинністю.

Видання пише, що Путін під час розмови опирався на стратегію ухилення від критики, вказуючи на провали США.

До речі, 15 квітня 2021 року США ввели нові санкції проти Росії. Це зробили через втручання Росії у вибори США у 2020 році. А також санкції є відповіддю на "передбачувані неправомірні дії", зокрема злом SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.

Зверніть увагу! Володимир Путін дав інтерв'ю американським журналістам вперше з 2018 року. Це трапилось напередодні зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіном, яка має відбутись 16 червня у Женеві.

Перша частина розмови Володимира Путіна: коротко