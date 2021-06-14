Байден сказав, що відносини між двома державами зараз справді на низькому рівні. Таку заяву американський президент зробив на пресконфренції в кінці саміту G7 у Великобританії.

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Росія слабша, ніж здається

Байден назвав поведінку Росії на різних фронтах неприйнятною. Те, що робить Кремлю, суперечить міжнародним нормам, однак влада Росії на це не зважає.

Байден підтвердив: санкції і дипломатичні ноти не допомагають "боротися" із Путіним. Втім, не на усіх полях діяльності Росії впорається із тим, на що націлилася. Як зазначив Байден, Росія є слабшою, ніж вона може сприйматися.

Росія зайнялася діяльністю, яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вона також відгризла деякі реальні проблеми, через які у них виникнуть проблеми з пережовуванням,

– сказав Байден.

Американські та інші західні лідери розглядають Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна як головну стратегічну загрозу. Він зазначив, що лідери Росії і Китаю – автократи, яким демократи мають показати свій шлях розвитку держав. Байден зазначив – у Росії багато внутрішніх проблем, серед яких крах пострадянської економіки, COVID і Близький Схід.

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