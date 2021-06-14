Байден сказав, що відносини між двома державами зараз справді на низькому рівні. Таку заяву американський президент зробив на пресконфренції в кінці саміту G7 у Великобританії.
До слова Це не конкурс, хто краще виглядає на камеру, – Байден про відмову від пресконференції з Путіним
Росія слабша, ніж здається
Байден назвав поведінку Росії на різних фронтах неприйнятною. Те, що робить Кремлю, суперечить міжнародним нормам, однак влада Росії на це не зважає.
Байден підтвердив: санкції і дипломатичні ноти не допомагають "боротися" із Путіним. Втім, не на усіх полях діяльності Росії впорається із тим, на що націлилася. Як зазначив Байден, Росія є слабшою, ніж вона може сприйматися.
Росія зайнялася діяльністю, яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вона також відгризла деякі реальні проблеми, через які у них виникнуть проблеми з пережовуванням,
– сказав Байден.
Американські та інші західні лідери розглядають Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна як головну стратегічну загрозу. Він зазначив, що лідери Росії і Китаю – автократи, яким демократи мають показати свій шлях розвитку держав. Байден зазначив – у Росії багато внутрішніх проблем, серед яких крах пострадянської економіки, COVID і Близький Схід.
Зустріч Байдена і Путіна: головне
- Байден та Путін зустрінуться 16 червня в Женеві. Ініціював зустріч Байден ще у квітні, подзвонивши Путіну.
- Женеву посилено охоронятимуть, безпілотникам заборонять літати у повітрі, а деякі вулиці перекриють навіть для пішоходів.
- Місцева влада вже закликала людей працювати 16 червня з дому.
- Президенти поспілкуються у віллі La Grange, а опісля не даватимуть спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Кожен із президентів поспілкується з пресою окремо.