Байден сказал, что отношения между двумя государствами сейчас действительно на низком уровне. Такое заявление американский президент сделал на пресс-конфренции в конце саммита G7 в Великобритании.

К слову Это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру, – Байден об отказе от пресс-конференции с Путиным

Россия слабее, чем кажется

Байден назвал поведение России на разных фронтах неприемлемым. То, что делает Кремль, противоречит международным нормам, однако власти России на это не обращают внимания.

Байден подтвердил: санкции и дипломатические ноты не помогают "бороться" с Путиным. Впрочем, не на всех полях деятельности Россия справится с тем, на что нацелилась. Как отметил Байден, Россия слабее, чем она может казаться.

Россия занялась деятельностью, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но она также отгрызла некоторые реальные проблемы, из-за которых у них возникнут трудности с пережевыванием,

– сказал Байден.

Американские и другие западные лидеры рассматривают Путина и лидера Китая Си Цзиньпина как главную стратегическую угрозу. Он отметил, что лидеры России и Китая – автократы, которым демократы должны показать свой путь развития государств. Байден отметил – в России много внутренних проблем, среди которых крах постсоветской экономики, COVID и Ближний Восток.

Встреча Байдена и Путина: главное