Байден сказал, что отношения между двумя государствами сейчас действительно на низком уровне. Такое заявление американский президент сделал на пресс-конфренции в конце саммита G7 в Великобритании.
К слову Это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру, – Байден об отказе от пресс-конференции с Путиным
Россия слабее, чем кажется
Байден назвал поведение России на разных фронтах неприемлемым. То, что делает Кремль, противоречит международным нормам, однако власти России на это не обращают внимания.
Байден подтвердил: санкции и дипломатические ноты не помогают "бороться" с Путиным. Впрочем, не на всех полях деятельности Россия справится с тем, на что нацелилась. Как отметил Байден, Россия слабее, чем она может казаться.
Россия занялась деятельностью, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но она также отгрызла некоторые реальные проблемы, из-за которых у них возникнут трудности с пережевыванием,
– сказал Байден.
Американские и другие западные лидеры рассматривают Путина и лидера Китая Си Цзиньпина как главную стратегическую угрозу. Он отметил, что лидеры России и Китая – автократы, которым демократы должны показать свой путь развития государств. Байден отметил – в России много внутренних проблем, среди которых крах постсоветской экономики, COVID и Ближний Восток.
Встреча Байдена и Путина: главное
- Байден и Путин встретятся 16 июня в Женеве. Инициировал встречу Байден еще в апреле, позвонив Путину.
- Женеву усиленно будут охранять, беспилотникам запретят летать в воздухе, а некоторые улицы перекроют даже для пешеходов.
- Местные власти уже призвали людей работать 16 июня из дома.
- Президенты пообщаются в вилле La Grange, а затем не будут давать совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Каждый из президентов пообщается с прессой отдельно.