Президенты не будут давать совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Об этом сообщили уже обе стороны.

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Реакция России на желание Байдена

На заявление Байдена об отдельном брифинге отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он назвал это "практикой американского президента", пишет телеграм-канал "Пул № 3".

Как мы знаем, президент США так же провел и в Великобритании отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что Байден планирует провести отдельно,

– заявил Песков.

Он добавил: "Президент Путин после окончания переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой".

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