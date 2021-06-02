Президенты будут говорить о кибербезопасности

Об одной из тем разговора политиков рассказала пресс-секретаркь Белого дома Джен Псаки. Так она прокомментировала недавнюю хакерскую атаку на бразильскую компанию JBS и ситуацию с кибербезопасностью целом.

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Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент Байден обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели,

– сказала Псаки.

Она отметила, что Вашингтон не исключает применение мер в ответ на кибератаки на компанию JBS.

Что известно об атаке на JBS

1 июня на бразильскую компанию-гиганта, которая занимается переработкой мяса, осуществили хакерскую атаку. Предприятие прекратило работу в Австралии и США. За день производство говядины в США сократилось на 22%. Из-за этого в стране прогнозируют резкий рост цен на мясо.

В Белом доме заявили, что по всем признакам хакерская группировка действовала из России. Вероятно, они хотели получить деньги за то, чтобы "откатить" систему в нормальное состояние. ФБР уже начало расследовать инцидент, а Вашингтон связался с Москвой по этому вопросу.

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