Об отношении Вашингтона ко встрече Байдена и Путина рассказала во время брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Белый дом о встрече президентов США и России

Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Нам предстоит много работы,
отметила Жан-Пьер.

По ее словам, прямые переговоры Байдена и Путина – это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России, а также попытаться урегулировать разногласия и определить сферы, где можно достичь прогресса.

Детали предстоящей встречи Байдена и Путина

  • С просьбой о необходимости встречи к Путину первым обратился Байден. Президент США предложил лидеру Кремля встретиться еще в конце апреля во время телефонного разговора.
  • Впоследствии стороны договорились, что американский и российский президенты встретятся 16 июня в Женеве. Туда Байден приедет на саммит с лидерами Евросоюза.
  • По данным СМИ, разговор Байдена и Путина может состояться в женевском отеле InterContinental.
  • У Байдена рассказали, что в первую очередь политики обсудят двусторонние отношения США и России.