Таким образом они скомпрометировали систему электронной почты, которую использует Агентство США по международному развитию в рамках Госдепартамента.
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Россия вновь осуществила хакерскую атаку в США
Говорится, что атака была направлена на компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, критикующих президента Путина. О нарушениях заявили в Microsoft и добавили о причастности группы Nobelium, которую связывают с кибератакой на SolarWinds, нацеленную против американских компаний и по меньшей мере 7 госучреждений.
Тогда в ответ Байден ввел санкции против российских компаний и частных лиц, выслав некоторых дипломатов и совершив действия для предотвращения дальнейших злоупотреблений.
Издание пишет, что все-таки Штаты пытались избежать излишней эскалации отношений с Кремлем. Однако санкции не сдержали Россию – страна вновь обостряет отношения с США.
Подробности о новой хакерской атаке
Во время очередной атаки злоумышленники воспользовались той же слабостью в кибербезопасности США, что и атака на SolarWinds: недостаточным уровнем защиты в критических цепях связей, проходящих от частных предприятий до самых чувствительных госструктур.
Также известно, что:
- на этот раз использовали программное обеспечение для электронной почты Constant Contact;
- "фишинг-сообщения" направили через USAID в более 150 организаций и охватили более 3 тысяч учетных записей;
- они содержали вредоносный код, который позволил хакерам попасть в компьютерные системы получателей, где они могли "заразить" других людей в сети;
- скорее всего атака предназначалась не для Госдепартамента, а для гражданского общества. В частности групп, которые анализируют российскую внешнюю политику и тех, кто выступает против Кремля;
Издание пишет, что шаткие цифровые цепи связей надо укреплять. Белый дом ранее уже издал распоряжение по установлению стандартов, которых должны придерживаться все коммерческие компании-поставщики программного обеспечения для федерального правительства. Это должно гарантировать дополнительную защиту.
Однако издание утверждает, что Путин не отреагирует на санкции и дипломатические высылки. Дело в том, что это не заставит его отступить, а скорее расширит границы шпионажа в эпоху интернета. Журналисты убеждены, что команда Байдена должна создать план действий, если Кремль отказывается слушать.
Коротко о санкциях США
- 15 апреля 2021 года США утвердили санкции из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году – в том числе взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы президента.
- Тогда Штаты выслали 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их состав, по данным Белого дома, входят представители российских спецслужб.
- Тогда же США ввели санкции против 32 российских физических лиц и организаций и против 6 российских технологических компаний.
- Также с 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации.