Про ставлення Вашингтону до зустрічі Байдена та Путіна розповіла під час брифінгу заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Білий дім про зустріч президентів США і Росії

Саміт – це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси. На нас чекає багато роботи,

– зазначила Жан-П'єр.

За її словами, прямі перемовини Байдена та Путіна – це найбільш ефективний спосіб зрозуміти плани та наміри Росії, а також спробувати врегулювати розбіжності та визначити сфери, де можна досягти прогресу.

Деталі майбутньої зустрічі Байдена та Путіна