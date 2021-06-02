Про ставлення Вашингтону до зустрічі Байдена та Путіна розповіла під час брифінгу заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.
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Білий дім про зустріч президентів США і Росії
Саміт – це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси. На нас чекає багато роботи,
– зазначила Жан-П'єр.
За її словами, прямі перемовини Байдена та Путіна – це найбільш ефективний спосіб зрозуміти плани та наміри Росії, а також спробувати врегулювати розбіжності та визначити сфери, де можна досягти прогресу.
Деталі майбутньої зустрічі Байдена та Путіна
- З проханням про необхідність зустрічі до Путіна першим звернувся Байден. Президент США запропонував лідеру Кремля зустрітись ще наприкінці квітня під час телефонної розмови.
- Згодом сторони домовилися, що американський та російський президенти зустрінуться 16 червня у Женеві. Туди Байден приїде на саміт з лідерами Євросоюзу.
- За даними ЗМІ, розмова Байдена та Путіна може відбутися у женевському готелі InterContinental.
- У Байдена розповіли, що насамперед політики обговорюватимуть двосторонні відносини США та Росії.