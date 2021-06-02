В понедельник JBS остановила работу на своих заводах в Австралии, а во вторник – в США, где на компанию приходится 20% всего производства говядины и свинины. В Белом доме заявили, что по всем признакам хакерская группировка действовала из России.
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Цены на мясо могут вырасти
В компании сообщили, что привлекли резервные IT-системы и планируют возобновить работу большинства американских подразделений в среду.
Между тем, по данным министерства сельского хозяйства США, 1 июня производство говядины в стране сократилось на 22%, производство свинины также заметно упало.
В США же возникла тревога относительно резкого скачка цен на мясо в начале сезона барбекю. Мясо в Америке и без того дорожает из-за роста экспорта в Китай, подорожания кормов и недостатка рабочих рук.
Первыми подорожание могут почувствовать супермаркеты и гигантские сети питания вроде Mcdonald's, которые нуждаются в постоянной поставке мяса.
Что известно о JBS?Это бразильская компания, имеющая крупнейшие в мире продажи мясоперерабатывающей продукции. Производит говядину, курицу и свинину, а также продукты переработки этого мяса. Компания была основана в 1953 году, штаб-квартира расположена в бразильском городе Сан-Паулу. По состоянию на 2017 год у компании было 150 промышленных предприятий во всем мире.
Данные из Википедии
Белый дом предупредил Кремль
JBS уже проинформировала об атаке федеральное правительство Соединенных Штатов. Как сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, власти США связались по этому вопросу напрямую с Кремлем, а ФБР начало расследование.
Белый дом... дает понять, что ответственные государства не могут скрывать у себя преступников, которые требуют выкуп,
– рассказала она.
Из этого можно сделать вывод, что хакеры хотели получить деньги за то, чтобы "откатить" систему до нормального состояния. Собственно, как это произошло с компанией Colonial Pipeline.
Кибератака на Colonial Pipeline
- Компания Colonial Pipeline – один из крупнейших трубопроводных операторов- 8 мая заявила, что на ее системы совершили кибератаку.
- Хакеры использовали специальную программу для шифрования ряда файлов, чтобы затем потребовать выкуп за данные.
- Из-за этого возник сбой поставок топлива в 13 штатов.
- В конце концов за разблокировку Colonial Pipeline выплатила киберпреступникам из Восточной Европы почти 5 миллионов долларов в криптовалюте, которую очень трудно отследить.
- ФБР считает, что киберпреступники происходят из группировки DarkSide. Эта группа специализируется на цифровом вымогательстве и, вероятно, расположена в России или Восточной Европе.