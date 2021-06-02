У понеділок JBS зупинила роботу на своїх заводах в Австралії, а у вівторок – в США, де на компанію припадає 20% всього виробництва яловичини і свинини. У Білому домі заявили, що за всіма ознаками хакерське угруповання діяло з Росії.
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Ціни на м'ясо можуть зрости
У компанії повідомили, що залучили резервні IT-системи та планують відновити роботу більшості американських підрозділів у середу.
Тим часом, за даними міністерства сільського господарства США, 1 червня виробництво яловичини в країні скоротилося на 22%, виробництво свинини також помітно впало.
У США ж виникла тривога щодо різкого стрибка цін на м'ясо на початку сезону барбекю. М'ясо в Америці й без того дорожчає через зростання експорту в Китай, подорожчання кормів і нестачу робочих рук.
Першими подорожчання можуть відчути супермаркети та гігантські мережі харчування на зразок McDonald's, як потребують постійного постачання м'яса.
Що відомо про JBS?Це бразильська компанія, що має найбільші у світі продажі м'ясопереробної продукції. Виробляє яловичину, курку і свинину, а також продукти переробки цього м'яса. Компанія була заснована в 1953 році, штаб-квартира розташована у бразильському місті Сан-Паулу. Станом на 2017 рік у компанії було 150 промислових підприємств в усьому світі.
Дані з Вікіпедії
Білий дім попередив Кремль
JBS вже поінформувала про атаку федеральний уряд Сполучених Штатів. Як повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, влада США зв'язалася з цього питання напряму з Кремлем, а ФБР почало розслідування.
Білий дім... дає зрозуміти, що відповідальні держави не можуть приховувати у себе злочинців, що вимагають викуп,
– розповіла вона.
З цього можна зробити висновок, що хакери хотіли отримати гроші за те, щоб "відкатити" систему до нормального стану. Власне, як це сталося із компанією Colonial Pipeline.
Кібератака на Colonial Pipeline
- Компанія Colonial Pipeline – один з найбільших трубопровідних операторів – 8 травня заявила, що на її системи здійснили кібератаку.
- Хакери використали спеціальну програму для шифрування низки файлів, щоб потім вимагати викуп за дані.
- Через це виник збій поставок палива в 13 штатів.
- Зрештою за розблокування Colonial Pipeline виплатила кіберзлочинцям зі Східної Європи майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, яку дуже важко відстежити.
- ФБР вважає, що кіберзлочинці походять з угруповання DarkSide. Ця група спеціалізується на цифровому вимаганні та ймовірно розташована в Росії або Східній Європі.