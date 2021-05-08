В США хакеры атаковали системы одного из крупнейших трубопроводных операторов Colonial Pipeline Company. Из-за этого возник риск сбоя поставок топлива в 13 штатов.

Компания была вынуждена выключить часть своих систем. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

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Хакеры осуществили атаку на системы трубопроводного оператора в США

Хакерская атака на системы одного из крупнейших американских трубопроводных операторов создала риск поставок топлива на автозаправки в нескольких штатах на Восточном побережье. Злоумышленники применили специальные программы, которые зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, чтобы потом требовать плату за расшифровку.

Компания Colonial Pipeline Company сейчас работает над восстановлением операций. Впрочем представители заявили, что были вынуждены выключить часть компьютерных систем, чтобы сдержать угрозу. Это и привело к риску остановки поставок топлива.

Трубопровод Colonial Pipeline Company обеспечивает поставку потребителям в:

Техасе;

Луизиане;

Миссисипи;

Алабаме;

Джорджии;

Южной и Северной Каролине;

Теннесси;

Вирджинии;

Мэриленде;

Делавэре;

Пенсильвании;

Нью-Джерси.

Справка. Colonial Pipeline Company прокачивает по своей системе почти 3,8 миллионов литров топлива в сутки, и обеспечивает им более 50 миллионов американцев.

Как пишет Bloomberg, пока неизвестно, кто совершил атаку на компанию. В то же время The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает, к этому могли быть причастны хакеры из группы DarkSide.

В эту группировку входят киберпреступники из Восточной Европы.