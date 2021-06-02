Президенти говоритимуть про кібербезпеку

Про одну з тем розмови політиків розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Так вона прокоментувала нещодавню хакерську атаку на бразильську компанію JBS та ситуацію з кібербезпекою загалом.

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Ми очікуємо, що це буде одним із питань, які президент Байден обговорить з президентом Путіним на саміті, який пройде через два тижні,

– сказала Псакі.

Вона зазначила, що Вашингтон не виключає застосування заходів у відповідь на кібератаку на компанію JBS.

Що відомо про атаку на JBS

1 червня на бразильську компанію-гіганта, яка займається переробленням м'яса здійснили хакерську атаку. Підприємство припинило роботу в Австралії та США. За день виробництво яловичини у США скоротилося на 22%. Через це в країні прогнозують різке зростання цін на м'ясо.

У Білому домі заявили, що за всіма ознаками хакерське угруповання діяло з Росії. Ймовірно вони хотіли отримати гроші за те, щоб "відкатити" систему до нормального стану. ФБР вже почало розслідувати інцидент, а Вашингтон зв'язався з Москвою щодо цього питання.

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