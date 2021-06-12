Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Хотя в Белом доме отметили, что планируют поговорить с Путиным о нарушении прав человека в России.

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Путин не будет говорить с Байденом о Навальном

Об этом джентльмене нечего обсуждать. Он в тюрьме и не является предметом повестки дня наших двусторонних отношений,

– цинично отметили в Кремле.

Кстати, ранее Россия заявляла, что будут говорить не только о двусторонних отношениях, но и о Беларуси, могут затронуть и тему Украины.

Обратите внимание! В России Алексей Навального приговорили к 3,5 годам колонии обычного режима. Поскольку он уже находился под домашним арестом, то в тюрьме он должен был отсидеть 2,8 года. Приговор касается дела "Ив-Роше".

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