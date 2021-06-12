Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Хоча у Білому домі зазначали, що планують поговорити з Путіним про порушення прав людини в Росії.
До теми Не демократ і зовсім не друг Україні, – Казанський про Навального
Путін не говоритиме з Байденом про Навального
Про цього джентльмена нічого обговорювати. Він в тюрмі та не є предметом порядку денного наших двосторонніх відносин,
– цинічно відзначили у Кремлі.
До речі, раніше Росія заявляла, що говоритимуть не лише про двосторонні відносини, а й про Білорусь, можуть зачепити і тему України.
Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна: коротко
- Зустрітись з очільником Кремля Джо Байден запропонував на початку квітня. Мовилось про зустріч на нейтральній території.
- Наразі відомо, що зустріч пройде у Женеві 16 червня в знаменитій віллі La Grange.
- У Білому домі заявили, що ця зустріч не буде нагородою для Путіна. Джо Байден має намір поговорити про Білорусь, права людини, кібербезпеку та інші питання.
- Радник глави США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що безпосереднє спілкування віч-на-віч Джо Байдена з Путіним – це найефективніший спосіб зрозуміти плани та наміри Росії.