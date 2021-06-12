Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Хоча у Білому домі зазначали, що планують поговорити з Путіним про порушення прав людини в Росії.

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Путін не говоритиме з Байденом про Навального

Про цього джентльмена нічого обговорювати. Він в тюрмі та не є предметом порядку денного наших двосторонніх відносин,

– цинічно відзначили у Кремлі.

До речі, раніше Росія заявляла, що говоритимуть не лише про двосторонні відносини, а й про Білорусь, можуть зачепити і тему України.

Зверніть увагу! У Росії Олексій Навального засудили до 3,5 року колонії звичайного режиму. Оскільки він вже перебував під домашнім арештом, то у в'язниці він мав відсидіти 2,8 року. Вирок стосується справи "Ів-Роше".

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