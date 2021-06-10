Попри це, російського опозиціонера ідеалізувати не треба. Таку думку в ефірі висловив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

До теми Фонд боротьби з корупцією Навального визнали екстремістською організацією: політик відреагував

За його словами, блогер не є демократом. Але коли в Росії придушують всіх неугодних, це "чистої води" авторитаризм.

Я не ідеалізую Навального. Я вважаю, що він насправді не демократ, м'яко кажучи, і зовсім не друг Україні,

– наголосив Казанський.

Він зауважив, що дії Росії щодо опозиційного блогера – одна з причин, чому Україні з Росією ніколи не по дорозі. "Якщо ми цивілізована країна, таке не можна допускати", – додав Казанський.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

Фонд Навального визнали екстремістським: що відомо