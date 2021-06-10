Несмотря на это, российского оппозиционера идеализировать не надо. Такое мнение в эфире высказал журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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По его словам, блогер не является демократом. Но когда в России подавляют всех неугодных, это "чистой воды" авторитаризм.

Я не идеализирую Навального. Я считаю, что он на самом деле не демократ, мягко говоря, и вовсе не друг Украины,

– отметил Казанский.

Он отметил, что действия России в отношении оппозиционного блогера – одна из причин, почему Украине с Россией никогда не по пути. "Если мы цивилизованная страна, такое нельзя допускать", – добавил Казанский.

Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео

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