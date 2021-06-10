Экстремистскими признали и региональные штабы оппозиционера. В Госдепе США отметили, таким образом работники, волонтеры и тысячи сторонников политика рискуют подвергнуться уголовному преследованию, что может привести к будущим арестам.
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США и Британия осудили признание ФБК экстремистской организацией
Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что такими действиями Кремль фактически ввел уголовную ответственность за политическое движение, которое еще оставалось независимым. И подчеркнул, российские власти злоупотребляют понятием "экстремизм".
"Мы призываем Россию прекратить злоупотребление словом "экстремизм", направленное против ненасильственных организаций, прекратить репрессии против Навального и его сторонников, а также соблюдать международные обязательства по обеспечению прав и свободы человека", – говорится в заявлении Госдепа США.
В Великобритании тоже негативно отреагировали на очередное решение российского суда против Навального. По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, постановление о признании ФБК экстремистской организацией является "извращенным".
Это еще одна атака в стиле Кафки (Франц Кафка – писатель – 24 канал) на тех, кто борется с коррупцией и за открытое общество. И является намеренной попыткой эффективно поставить вне закона настоящую политическую оппозицию в России,
– заявил глава МИД Британии.
Что этому предшествовало
- 9 июня Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.
- Им запрещено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции.
- Алексей Навальный отреагировал на это решение. В своем инстаграме он написал: "Когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты".
- Оппозиционер заметил, что даже не хочет обсуждать посмешище, которое в России называют судом.