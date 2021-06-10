Інформацію про місце зустрічі лідерів Росії та США оприлюднили в Міністерстві закордонних справ Швейцарії. 

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Зустріч Байдена та Путіна відбудеться у віллі La Grange

Знакова вілла La Grange прийме президентів Байдена та Путіна 16 червня,
– розповіли в МЗС Швейцарії.

У відомстві також подякували країнам за довіру Женеві. 

 

Женева забороняє літати безпілотникам

Також відомо, що у Женеві через зустріч Байдена і Путіна заборонили польоти безпілотників. Про це повідомили у  пресслужбі Держради Женеви.

"З 6:00 14 червня по 24:00 17 червня польоти над всією територією Республіки і кантону Женева і над Женевськими водами заборонені для всіх повітряних безпілотних апаратів", – мовиться у постанові.

Ба більше, під особливим контролем буде набережна Женевського озера та акваторія між ними, а також парки, де відбуватиметься зустріч. До речі, 16 червня заблокують рух на деяких вулицях та заборонять доступ пішоходів. Підтриємствам радять перевести працівників на дистанційну роботу. 

Зустріч Байдена та Путіна: коротко 