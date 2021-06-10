Інформацію про місце зустрічі лідерів Росії та США оприлюднили в Міністерстві закордонних справ Швейцарії.
До теми У Білому домі запевнили, що зустріч з Байденом не буде нагородою для Путіна
Зустріч Байдена та Путіна відбудеться у віллі La Grange
Знакова вілла La Grange прийме президентів Байдена та Путіна 16 червня,
– розповіли в МЗС Швейцарії.
У відомстві також подякували країнам за довіру Женеві.
Женева забороняє літати безпілотникам
Також відомо, що у Женеві через зустріч Байдена і Путіна заборонили польоти безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Держради Женеви.
"З 6:00 14 червня по 24:00 17 червня польоти над всією територією Республіки і кантону Женева і над Женевськими водами заборонені для всіх повітряних безпілотних апаратів", – мовиться у постанові.
Ба більше, під особливим контролем буде набережна Женевського озера та акваторія між ними, а також парки, де відбуватиметься зустріч. До речі, 16 червня заблокують рух на деяких вулицях та заборонять доступ пішоходів. Підтриємствам радять перевести працівників на дистанційну роботу.
Зустріч Байдена та Путіна: коротко
- У квітні Джо Байден запропонував Володимиру Путіну зустрітись на нейтральній території.
- Наприкінці травня країни узгодили, що перемовини пройдуть у Женеві 16 червня під час першого візиту Джо Байдена до Європи у статусі президента.
- У Білому домі запевнили, що зустріч з Байденом не буде нагородою для Володимира Путіна.
- Перед зустріччю з Володимиром Путіним Джо Байден провів телефонну розмову з очільником України Володимиром Зеленським.