Інформацію про місце зустрічі лідерів Росії та США оприлюднили в Міністерстві закордонних справ Швейцарії.

До теми У Білому домі запевнили, що зустріч з Байденом не буде нагородою для Путіна

Зустріч Байдена та Путіна відбудеться у віллі La Grange

Знакова вілла La Grange прийме президентів Байдена та Путіна 16 червня,

– розповіли в МЗС Швейцарії.

У відомстві також подякували країнам за довіру Женеві.

Зверніть увагу! Вілла La Grange в Женеві – історична та знакова будівля XVIII століття. Вілла розміщена в парку La Grange біля Женевського озера. У 1864 році на віллі відбулася завершальна церемонія Женевської конвенції. Парк Ла Грандж прийняв Папу Павла 6 в 1969 році, щоб відсвяткувати месу, в якій взяли участь близько 70 тисяч людей. У той час, коли було заборонено ходити по газонах, Ла-Гранж був єдиним місцем у Женеві, достатньо великим, щоб прийняти цей натовп людей.

Женева забороняє літати безпілотникам

Також відомо, що у Женеві через зустріч Байдена і Путіна заборонили польоти безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Держради Женеви.

"З 6:00 14 червня по 24:00 17 червня польоти над всією територією Республіки і кантону Женева і над Женевськими водами заборонені для всіх повітряних безпілотних апаратів", – мовиться у постанові.

Ба більше, під особливим контролем буде набережна Женевського озера та акваторія між ними, а також парки, де відбуватиметься зустріч. До речі, 16 червня заблокують рух на деяких вулицях та заборонять доступ пішоходів. Підтриємствам радять перевести працівників на дистанційну роботу.

Зустріч Байдена та Путіна: коротко