Информацию о месте встречи лидеров России и США обнародовали в Министерстве иностранных дел Швейцарии.

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Встреча Байдена и Путина состоится в вилле La Grange

Знаковая вилла La Grange примет президентов Байдена и Путина 16 июня,

– рассказали в МИД Швейцарии.

В ведомстве также поблагодарили страну за доверие Женеве.

Обратите внимание! Вилла La Grange в Женеве - историческое и знаковое здание XVIII века. Вилла расположена в парке La Grange у Женевского озера. В 1864 году на вилле состоялась завершающая церемония Женевской конвенции. Парк Лагрейндж принял Папу Павла 6 в 1969 году, чтобы отпраздновать мессу, в которой приняли участие около 70 тысяч человек. В то время, когда было запрещено ходить по газонам, Ла-Гранж был единственным местом в Женеве, достаточно большим, чтобы принять эту толпу людей.

Женева запрещает летать беспилотникам: из-за встречи лидеров стран

Также известно, что в Женеве через встреча Байдена и Путина запретили полеты беспилотников. Об этом сообщили в пресс-служба Госсовета Женевы.

"С 6:00 14 июня по 24:00 17 июня полеты над всей территорией Республики и кантоном Женева и над Женевским водами запрещены для всех воздушных беспилотных аппаратов", – говорится в постановлении.

Более того, под особым контролем будет набережная Женевского озера и акватория между ними, а также парки, где будет встреча. Кстати, 16 июня заблокируют движение на некоторых улицах и запретят доступ пешеходов. Предпринимателям советуют перевести работников на дистанционную работу.

Встреча Байдена и Путина: коротко