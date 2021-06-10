Информацию о месте встречи лидеров России и США обнародовали в Министерстве иностранных дел Швейцарии.

К теме В Белом доме заверили, что встреча с Байденом не будет наградой для Путина

Встреча Байдена и Путина состоится в вилле La Grange

Знаковая вилла La Grange примет президентов Байдена и Путина 16 июня,
– рассказали в МИД Швейцарии.

В ведомстве также поблагодарили страну за доверие Женеве.

Женева запрещает летать беспилотникам: из-за встречи лидеров стран

Также известно, что в Женеве через встреча Байдена и Путина запретили полеты беспилотников. Об этом сообщили в пресс-служба Госсовета Женевы.

"С 6:00 14 июня по 24:00 17 июня полеты над всей территорией Республики и кантоном Женева и над Женевским водами запрещены для всех воздушных беспилотных аппаратов", – говорится в постановлении.

Более того, под особым контролем будет набережная Женевского озера и акватория между ними, а также парки, где будет встреча. Кстати, 16 июня заблокируют движение на некоторых улицах и запретят доступ пешеходов. Предпринимателям советуют перевести работников на дистанционную работу.

Встреча Байдена и Путина: коротко

  • В апреле Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории.
  • В конце мая страны согласовали, что переговоры пройдут в Женеве 16 июня во время первого визита Джо Байдена в Европу в качестве президента.
  • В Белом доме заверили, что встреча с Байденом не будет наградой для Владимира Путина.
  • Перед встречей с Владимиром Путиным Джо Байден провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.