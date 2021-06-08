Про це повідомив радник глави Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі 7 червня.

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Ми не розглядаємо зустріч з російським президентом як нагороду (для Путіна – 24 канал). Ми розглядаємо її як найважливіший елемент захисту американських інтересів і американських цінностей,
– сказав він.

За його словами, безпосереднє спілкування віч-на-віч Джо Байдена з Путіним – це найефективніший спосіб зрозуміти плани та наміри Росії.

Джейк Салліван також додав, що від цієї зустрічі не варто очікувати значних практичних результатів. Адже її завдання – прояснити можливості обох сторін.

Зустріч Байдена та Путіна: коротко

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