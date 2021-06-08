Про це повідомив радник глави Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі 7 червня.

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Ми не розглядаємо зустріч з російським президентом як нагороду (для Путіна – 24 канал). Ми розглядаємо її як найважливіший елемент захисту американських інтересів і американських цінностей,

– сказав він.

За його словами, безпосереднє спілкування віч-на-віч Джо Байдена з Путіним – це найефективніший спосіб зрозуміти плани та наміри Росії.

Джейк Салліван також додав, що від цієї зустрічі не варто очікувати значних практичних результатів. Адже її завдання – прояснити можливості обох сторін.

Зверніть увагу! Зустріч Джо Байдена з Путіним відбудеться 16 червня у швейцарській Женеві. Під час неї можуть обговорити низку питань, зокрема російську агресію проти України.

Зустріч Байдена та Путіна: коротко

Ще у квітні під час телефонної розмови глава Сполучених Штатів запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території.

Білий дім та Кремль 25 травня узгодили перемовини. Вони пройдуть у Женеві 16 червня під час першого візиту Джо Байдена до Європи у статусі президента.

Варто зазначити, що напередодні зустрічі з Путіним глава США провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

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