Так Блінкен відреагував на питання про загрозу США щодо постачання електроенергії та продуктів. Держсекретар наголосив, що Вашингтон хотів би мати більш передбачувані відносини з Москвою.

Актуально На зустрічі з Путіним Байден хоче обговорити кібербезпеку

США обіцяють відреагувати на агресію Росії

Ми ясно дали це зрозуміти. Але ми також ясно дали зрозуміти, що, якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо стосовно нас або наших союзників і партнерів, ми відповімо,

– сказав Блінкен.

Зустріч у Женеві зумовлена теперішньою політикою Росії та її кібератаками на Штати. Байден, наголосив Блінкен, неодноразово заявляв, що інший курс Москви піде на користь всьому світу.

У США у травні відбулась кібератака на трубопровід Colonial pipeline Company, через це його роботу було заблоковано. Також, як вважається, росіяни атакували і найбільшу у світі м'ясопереробну компанію JBS. Нещодавно у ФБР заявили, що розслідують близько 100 випадків з використанням програм-викривачів. Більшість хакерів працюють саме з території Росії.



Байден та Путін зустрінуться 16 червня

Зазначимо, що Джо Байден та Володимир Путін мають зустрітись 16 червня у Швейцарії. Серед питань, які можуть обговорити глави держав – ситуація у Білорусі та територіальна цілісність України.