Так Блинкен отреагировал на вопрос об угрозе США о поставках электроэнергии и продуктов. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон хотел бы иметь более предсказуемые отношения с Москвой.

Актуально На встрече с Путиным Байден хочет обсудить кибербезопасность

США обещают отреагировать на агрессию России

Мы ясно дали это понять. Но мы также ясно дали понять, что, если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы ответим,

– сказал Блинкен.

Встреча в Женеве обусловлена ​​нынешней политикой России и ее кибератаками на Штаты. Байден, отметил Блинкен, неоднократно заявлял, что другой курс Москвы пойдет на пользу всему миру.

В США в мае состоялась кибератака на трубопровод Colonial pipeline Company, поэтому его работа была заблокирована. Также, как считается, россияне атаковали и крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS. Недавно в ФБР заявили, что расследуют около 100 случаев с использованием программ-обличителей. Большинство хакеров работают именно с территории России.

Байден и Путин встретятся 16 июня

Отметим, что Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня в Швейцарии. Среди вопросов, которые могут обсудить главы государств – ситуация в Беларуси и территориальная целостность Украины.