В пресс-службе компании добавили, что сейчас все предприятия JBS по всему миру работают в обычном режиме.

Важно Хакеры из России "положили" заводы крупнейшего в мире мясокомбината JBS: цены могут вырасти

В то же время эксперты JBS заверили, что любые потери производства в глобальном бизнесе компании будут полностью восстановлены к концу следующей недели, что ограничит какое-либо возможное негативное влияние на производителей, потребителей и персонал компании.

Преступники не могли получить доступ к нашим основным системам, потому это значительно снизило потенциальное влияние,

– заявил гендиректор JBS USA Андре Ногейра.

Он объяснил, что зашифрованные серверы резервного копирования, которые не были поражены во время кибератаки, позволили вернуться к работе раньше, чем ожидалось.

Обратите внимание! Сейчас компании не известно о том, что данные клиентов, поставщиков или сотрудников были скомпрометированы или использованы не по назначению в результате возникшей ситуации.

Стоит добавить, что президент США Джо Байден заявил, что после полученной информации "рассматривает возможные меры". Отвечая на вопрос репортера, будет ли Байден принимать меры против Владимира Путина, лидер Штатов заявил, что "мы внимательно изучаем этот вопрос".

Что известно об атаке на JBS

1 июня североамериканские и австралийский филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу.

ФБР заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi). JBS поступило требование о выкупе от хакеров.

Интересно! JBS – крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.