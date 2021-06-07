Байден сказав Зеленському, що твердо підтримує суверенітет України. Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у Вашингтоні.

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Головні тези з розмови

Лідер США наголосив, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня. У Білому домі зауважили, що Байден зустрінеться з очільником Кремля "не всупереч розбіжностям, а завдяки їхній наявності".

У президентів була можливість детально обговорити всі питання у відносинах з США, і президент Байден зміг сказати президенту Зеленському, що він буде твердо відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України,

– повідомив Салліван.

Також президент США запросив українського лідера до Білого дому. Джо Байден чекатиме на Володимира Зеленського у Вашингтоні цього літа.

Зеленський хотів говорити з Байденом не телефоном

Раніше Зеленський казав, що розмова з Байденом має відбутися віч-на-віч, а не телефоном, адже багато речей можна обговорити лише при зустрічі. Водночас він припускав, що консультації можуть таки не відбутися, через щільний графік президента США. За словами Зеленського, це б стало "великою помилкою".

У відповідь на питання про те, що станеться, якщо Байден зустрінеться з Путіним раніше, ніж із Зеленським, президент сказав: "Це відповідь і геополітичне бачення: є "імперії", є великі держави світу, а є всі решта".