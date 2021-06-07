Штати ведуть перемовини з Німеччиною щодо інтересів України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Важливо Німеччина наполягає на збереженні транзиту через Україну після запуску "Північного потоку-2"

Росія не може використовувати газ як зброю

Блінкен зазначив, що перемовини тривають, аби вивчити, що слід зробити для гарантій Україні. Зокрема, щоб зберегти транзитні платежі, які Україна може втратити через "Північний потік-2".

Щоб усунути здатність Росії використовувати газ як зброю проти України або когось ще,

– наголосив держсекретар.

Що цьому передувало

Наприкінці травня у Балтійському морі почали активні роботи щодо будівництва "Північного потоку-2". У Кремлі анонсували завершення укладання труб першої нитки газопроводу.

Щоправда, Єврокомісія цього поки не підтвердила.

Важливо, що США призупинили санкції проти "Північного потоку-2". Саме ці обмеження тривалий час блокували його будівництво.

На думку президента США, Джо Байдена, санкції – контрпродуктивні, адже газопровід побудований вже на 95%. За його твердженнями, вони начебто руйнують стосунки з Європою.

Зверніть увагу! Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів.