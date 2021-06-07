Про це президент України сказав в інтерв'ю виданню AXIOS, опублікованому 7 червня. За словами Зеленського, розмова з Байденом мала б відбутися віч-на-віч, а не телефоном.
До теми Байден оприлюднив план для зустрічі з Путіним: говоритимуть і про Україну
"Я готовий захищати Україну"
У Володимира Зеленського запитали, чи вже спілкувався з ним Джо Байден – з огляду на зустріч того із Путіним, яка невдовзі відбудеться.
Ще ні. Однак я думаю, що відсутність такої розмови була б великою помилкою. Я думаю, ми глибше розуміємо тему Росії, бо ж багато років є сусідами, і маємо війну на Сході,
– відповів президент України.
Він вважає "такі консультації важливими", от "тільки вони повинні відбуватися віч-на-віч – адже багато речей просто неможливо обговорити телефоном".
Читайте також Байден мав би поспілкуватися з Зеленським, якщо хоче говорити з Путіним про Україну, – Кравчук
Чи відбудеться зустріч Зеленського і Байдена найближчим часом
"Я розумію, у президента США жорсткі плани. Можливо, зустрічі не буде", – визнав Зеленський. Але "цей вибір може зробити тільки він".
Як гарант Конституції України, я готовий захищати Україну. У будь-який момент і в будь-якій точці планети я готовий зустрітися з ним (з Джо Байденом – 24 канал) і обговорити всі деталі,
– наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна має відбутися 16 червня у Женеві. До слова, під час неї повітряний простір над швейцарським містом планують закрити.
Більше з інтерв'ю Ми дуже неприємно здивовані, – Зеленський відверто розповів про відносини з США