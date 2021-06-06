На думку Леоніда Кравчука, Зеленський як ніхто краще знає ситуацію на Донбасі. Таку заяву глава української делегації ТКГ зробив в ефірі телеканалу "Дом".

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Організувати розмову нескладно

На питання, чи ймовірна така розмова між Байденом і Зеленським, Кравчук відповів, що цілком. У середині червня Джозеф Байден вперше як президент приїде до Європи, де проведе низку важливих зустрічей. За словами Кравчука, організувати зустріч чи принаймні дзвінок із Зеленським буде нескладно.

Переговори із Зеленським потрібні тому, що ніхто не прояснить стан справ на Донбасі краще за нього.

Про ситуацію на Донбасі ніхто не знає краще, ніж президент Зеленський. За час президентства він був на Донбасі близько 25 разів: він спілкується з людьми, буває там і знає ситуацію,

– сказав Кравчук.

Глава української делегації у ТКГ каже, що тема Донбасу на зустрічі Байдена і Путіна буде точно присутньою. Одне з питань полягає у тому, щоби створити для Росії такі умови, які змусили б країну-агресорку дотримуватися міжнародного права.

Про те, що Байден і Зеленський можуть телефоном поспілкуватися про Донбас, говорили і у Міністерстві закордонних справ України. Дипломат Євген Єнін зазначав, що відомство готує дзвінок.

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