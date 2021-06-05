Володимир Путін обговорив США під час зустрічі з керівниками світових інформагентств.

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Путін порівняв США з СРСР

Відповідаючи на питання президента та виконавчого директора AP Гері Прюітта, Путін повернувся до звинувачень США.

Він запенив, що проти Росії нібито безпідставно вводять санкції. Глава Росії також розповів, що США надто самовпевнені та провів паралелі з Радянським Союзом.

Знаєте, в чому проблема? Я розповім вам як колишній громадянин колишнього Радянського Союзу, в чому проблема імперій. Вони думають, що вони настільки могутні, що можуть дозволити собі невеликі помилки і промахи,

– заявив Путін.

Очільник країни-агресора також переконаний, що наразі кількість проблем зростає і настане час, коли "з ними вже не можна буде мати справу".

"І США впевненою ходою, твердим кроком йдуть дорогою Радянського Союзу", – цинічно заявив Путін.

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