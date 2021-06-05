Владимир Путин обсудил США во время встречи с руководителями мировых информагентств.

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Путин сравнил США с СССР

Отвечая на вопросы президента и исполнительного директора AP Гэри Прюитта, Путин вернулся к обвинениям США.

Он заверил, что против России якобы безосновательно вводят санкции. Глава России также рассказал, что США слишком самоуверенны и провел параллели с Советским Союзом.

Знаете, в чем проблема? Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза, в чем проблема империй. Они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи,

– заявил Путин.

Глава страны-агрессора также убежден, что сейчас количество проблем растет и наступит время, когда "с ними уже можно иметь дело".

"И США уверенной походкой, твердым шагом идут по дороге Советского Союза", – цинично заявил Путин.

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