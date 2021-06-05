Владимир Путин обсудил США во время встречи с руководителями мировых информагентств.
Обратите внимание Путин похвалил Байдена и раскритиковал США: чего ожидает президент России от встречи 16 июня
Путин сравнил США с СССР
Отвечая на вопросы президента и исполнительного директора AP Гэри Прюитта, Путин вернулся к обвинениям США.
Он заверил, что против России якобы безосновательно вводят санкции. Глава России также рассказал, что США слишком самоуверенны и провел параллели с Советским Союзом.
Знаете, в чем проблема? Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза, в чем проблема империй. Они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи,
– заявил Путин.
Глава страны-агрессора также убежден, что сейчас количество проблем растет и наступит время, когда "с ними уже можно иметь дело".
"И США уверенной походкой, твердым шагом идут по дороге Советского Союза", – цинично заявил Путин.
Коротко о предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина
- Джо Байден 13 апреля предложил Путину встретиться на нейтральной территории.
- США и Россия решили, что встреча состоится 16 июня в Женеве.
- Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с того времени, когда американский президент возглавил государство.
- Джо Байден заявил, что во время предстоящей встречи с Путиным намерен обсудить нарушения прав человека в России.