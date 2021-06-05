Свое заявление Путин сделал во время общения с руководителями мировых информационных агентств 4 июня. По информации пропагандистских СМИ, на встрече с президентом России присутствовали представители таких ведущих ресурсов, как Reuters, DPA, Associated Press, Bloomberg, AFP.

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Ожидания Путина от встречи с Байденом

Российский президент, в частности, отметил, что обе страны, несмотря на определенные противоречия, имеют общие интересы.

Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что у нас есть интересы, которые совпадают,

– отметил Путин.

Какие общие интересы, по мнению Путина, имеют Россия и США

Решение экологических проблем.

Стратегическая стабильность.

Совместная работа по решению ряда региональных кризисов.

" Это очень важно, так как связано с вопросами безопасности наших стран. Если мы берем региональные кризисы, например, на Ближнем Востоке, к чему ведет нерешенность этого кризиса? К росту терроризма. Это очень опасно для всех – США, России, Европы, других регионов мира", – говорит глава Кремля.

Он пояснил, что "неурегулированность этих вопросов – причина, а терроризм – прямое следствие того, что там происходит".

Кроме Путин подчеркнул, что надеется на конструктивную встречу. В то же время назвал Байдена очень опытным политиком.

Он – фактически всю жизнь в политике. Он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично участвовал в разных ролях и в разное время в проработке вопросов подобного рода. А последние сегодня имеют значение для всего мира и для двусторонних отношений,

– добавил Путин.

По его мнению, Байден входит в число наиболее опытных мировых политиков.

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О взаимоотношениях США и России

Путин отметил, что Москва и Вашингтон должны относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы каждой из стран. Это, по его убеждению, поможет повысить уровень доверия между США и Россией.

Путин считает, что именно американские действия повлияли на ухудшение взаимоотношений. Зато Россия "не сделала ни одного шага первой, чтобы нанести им вред".

"Но я бы не хотел подробно говорить на эту тему. Мне кажется, что накануне нашей встречи с Джо Байденом лучше не перечислять то, что стало причиной краха российско-американских отношений. Но шагов – достаточно, в том числе санкции против нас. Мы же против них ничего не вводили", – убеждает президент страны- агрессора .

Также он отметил, что Россия и США, были, есть и будут теми странами, которые играют очень важную роль в мире.

"Очень хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль, но в этом контексте, на мой взгляд, важны и российско-американские отношения", – подытожил хозяин Кремля.

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Встреча Байдена и Путина: коротко