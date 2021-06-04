Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует ТАСС. Сейчас фиксированной повестки переговоров нет.
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Путин может разъяснить ситуацию относительно Беларуси
Президент России предоставит главе Белого дома разъяснения по ситуации в Беларуси. Путин якобы отметит, что не поддерживает ни одно санкционное давление и вмешательство во внутренние дела государства-соседа.
Не исключаем, что и тема Украины будет подниматься,
– добавил Песков.
По словам пресс-секретаря Путина, главы государств будут обсуждать те вопросы, которые сочтут нужным. Встреча может состояться, как лично, так и с участием делегаций – речь идет о ближайших советниках.
Что сказал Песков о встрече Путина и Зеленского
Значительно меньше Песков сообщил о возможной встрече президента России с президентом Украины, пишет Интерфакс.
Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня по линии Офиса Президента мы пока не получили,
– сказал Песков.
Рупор Кремля также напомнил, что у Зеленского предложили обсудить вопрос Крыма. А это российскую сторону совсем не устраивает, ведь "не коррелируется с тем, что говорит Путин".
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