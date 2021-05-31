Це сталося під час виступу глави Білого дому до Дня пам'яті у США. Його відзначають у країні в останній понеділок травня на честь американських військовослужбовців, які загинули в усіх війнах та збройних конфліктах.

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Байден повідомив, про що говоритиме з Путіним

Під час виступу в День пам'яті серед іншого Джозеф Байден заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним "через кілька тижнів" (попередньо, мовиться про 16 червня, а місцем зустрічі стане Женева у Швейцарії).

З Путіним Байден, за його ж словами, має намір обговорити порушення прав людини у Росії.

Я зустрінуся з президентом Путіним через кілька тижнів у Женеві. І дам тому зрозуміти, що ми не будемо – не будемо! – стояти осторонь і дозволяти йому зловживати правами людини,

– запевнив Джо Байден.

І додав, що Сполучені Штати Америки засновані на ідеалах рівності, тож "відчувають обов'язок відкрито виступати, коли бачать порушення прав людини".

Коротко про майбутню зустріч Байдена і Путіна

16 червня у Женеві, за попередньою домовленістю, Джо Байден зустрінеться із Володимиром Путіним. Говоритимуть не тільки про права людини, стосунки США та Росії, а й про Україну.

У Білому домі раніше вже казали, що Путін і Байден обговорять "весь спектр нагальних питань". У Кремлі ж формулювання озвучили дещо інше: мовляв, говоритимуть про "стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин".

Важливо зауважити, що така зустріч буде першою особистою для Путіна й Байдена у статусі глав держав. Раніше вони спілкувалися тільки телефоном (у січні, коли Байден став президентом США, та у квітні, коли Росія зібрала біля кордонів України значну кількість військ).

для Путіна й Байдена у статусі глав держав. Раніше вони спілкувалися тільки телефоном (у січні, коли Байден став президентом США, та у квітні, коли Росія зібрала біля кордонів України значну кількість військ). Однак персонально Путін і Байден все ж колись зустрічалися – у 2011, коли Байден був віцепрезидентом. Цікаво, що тоді друга людина США в очі Володимиру Путіну сказала таке: "Я не думаю, що у вас є душа".

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