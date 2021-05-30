Він зможе особисто сказати йому: "Путін, ти – вбивця". Путін, звісно і сам про це знає, тут йому Байден "Америку не відкриє", але погодьтеся, що почути таке обвинувачення від головнокомандувача однієї із наймогутніших армій світу – це той іще був би для Путіна серцевий напад.

До теми Зустріч Байдена та Путіна: наслідки можуть кардинально змінити хід подій для України та світу

На мій превеликий жаль, Байден такого точно не скаже. Чому так думаю? Якби був хоча б найменший шанс на це, то тієї зустрічі просто не відбулося б. Пробачте за мою французьку, але "засцяв" би Путін на за таких умов на неї погодитися.

Я думаю, що коли Кремль та Білий дім узгоджували цю зустріч своїх лідерів на нейтральній території – аж у швейцарській Женеві – то цей момент стриманості Байдена вони обов'язково окремо проговорили.

Довідка. Зустріч Байдена та Путіна відбудеться 16 червня у швейцарській Женеві.

Питання України

Однак дуже мені хотілося б, щоби на тій зустрічі Байден на Путіна гримав за ескалацію ситуації біля українських кордонів, а Путін, ховаючи очі, ніяковів і обіцяв, що такого точно більше не повторитися!

Утім, знову ж таки на мій превеликий жаль, не в такому тоні буде між ними розмова. Найімовірніше, це буде розмова на рівних. Звісно, аж ніяк то не будуть переговори високих дипломатів, радше то будуть компроміси й торги за перерозподіл сфер впливу.

Чому так думаю? Як не крути, але рівень обох співрозмовників максимальний з можливих, тому й теми до їхнього обговорення віч-на-віч точно будуть максимально грандіозними.

Також гризуть мене побоювання, що візьмуться вони за Україну торгуватися. Оскільки Путіну точно є що Байдену запропонувати, а Байден насамперед не за інтереси України хвилюватиметься, а за інтереси своєї країни, то може так статися, що Байден поступиться Путіну Україною.

Байден та Путін не почують один одного

Однак є нюанс, на який у мене чималі сподівання. Ті всі переговори, компроміси та угоди між Путіним та Байденом не відбудуться, адже вони просто не зможуть домовитися. Не почують одне одного, не зрозуміють, адже говорять вони різними мовами. І я зараз не про англійську чи російську. Я про інше.

Один із тих співрозмовників дійсно є справжнім й усіма визнаним лідером демократичного світу, очільником країни, яка спромоглася розбудувати в себе найпотужнішу економіку з можливих. Водночас його візаві – самопроголошений цар Радянського Союзу, який економіку своєї країни з колін підіймає 20 років. Однак далі розпродажу корисних копалин він так і не просунувся.

Варто прочитати США не повернуться у Договір про відкрите небо з Росією, – ЗМІ

Я просто не вірю, або не хочу вірити, що ці двоє зможуть порозумітися, адже вони буквально із різних світів та епох попри те, що Байден за Путіна старший.

В них кардинально різна шкала цінностей, в них різний світогляд – тому взагалі й не віриться мені, що під час особистої зустрічі вони зможуть "сторгувати Україну". Принаймні мені дуже хочеться в таке не вірити.