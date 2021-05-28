У 1985 році під Женевою пройшла перша зустріч Рональда Рейгана та Михайла Горбачова. Цьогорічна зустріч президентів США та Росії не менш важлива.

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Чого варто очікувати від зустрічі

В обох країн накопичилося багато претензій одна до одної. Білий дім роздратований втручанням росіян у президентські вибори й кібератаками на мережі держустанов США.

Водночас Кремль намагається позбутися санкцій, накладених Сполученими Штатами за агресивну зовнішню політику країни. Також Росія прагне зменшити американський вплив на пострадянському просторі.



Джозеф Байден та Володимир Путін / Фото ТАСС

Обидві країни залучені й до розв'язання іранської ядерної проблеми, боротьби з кліматичними змінами й подолання пандемії COVID-19. Та попри це, журналісти видання Politico вважають, що у Женеві прориву не відбудеться.

Не варто очікувати на важливі угоди на Женевському саміті. Ця зустріч – скоріше шанс для 2 лідерів напряму висловити свої скарги й пошукати точки дотику у майбутньому,

– повідомляє видання.

Водночас в американському виданні Bloomberg мовиться, що Москва вже отримала дипломатичну перемогу. Усе через те, що Кремль сприймає участь у саміті як відновлення Росії в ролі однієї зі світових супердержав, на яку мають зважати інші.

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Росію не вважають головним суперником

На думку журналістів німецького видання Süddeutsche Zeitung, все навпаки, адже в Білому домі Росію вже не сприймають як головного суперника на світовій арені. Відтак розрахунки Москви є марними.

"Байден дав чітко зрозуміти, що вважає Китай, а не Росію, найбільшим геополітичним, економічним й ідеологічним суперником. Росія в очах Вашингтона – це руйнівний фактор у світовій політиці, але не серйозний суперник", – повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Росія хоче отримати максимальний результат

Попри це, у Москві прагнуть отримати від переговорів максимальний результат. Однак Росія має небагато важелів впливу на США. Все, що може Кремль, – це брязкати зброєю біля кордонів України, маніпулювати Олександром Лукашенком та здійснювати кібератаки на мережі держустанов США.

Зважаючи на це, російська держава намагатиметься за допомогою тиску й погроз вичавити з американської сторони поступки без будь-яких обіцянок зі свого боку.

З Путіним жодні конкретні домовленості ніколи не реалізовувалися ще й тому, що він не йшов на безпосереднє підписання документів й обіцянок від свого імені,

– наголосив російський опозиційний політик Марк Фейгін.



Володимир Путін / Фото Getty Images

Якою є тактика Байдена

Джозеф Байден має великий досвід у міжнародній політиці. Він особисто кілька разів зустрічався з Путіним, працюючи ще в адміністрації Барака Обами. Зважаючи на це, президент США добре знає свого опонента та готовий протистояти його погрозам.

"Спочатку Путін – вбивця, демократичні країни переможуть авторитарні, потім – розмовляймо, потім – санкції, потім – знову розмовляймо. Такі американські гірки з Путіним працюють", – зазначив ексглава МЗС України Павло Клімкін.



Джозеф Байден / Фото Getty Images

Чого очікує Україна

У Києві сподіваються, що така тактика американського президента дозволить просунутися й у питанні зупинення російської агресії в Україні.

На думку Павла Клімкіна, дуже важливо, щоб Байден поставив перед Путіним питання щодо звільнення всіх політв'язнів, заручників, а також стосовно окупованого Криму.

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Втім, не варто очікувати, що всі рішення саміту в Женеві будуть оприлюднені. Частина з них буде конфіденційною.

Зважаючи на це, зрозуміти, на які поступки пішла кожна зі сторін, можна буде лише потім. Про результати свідчитимуть конкретні кроки, на які підуть США та Росія після 16 червня.