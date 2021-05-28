Київ має не лише дипломатичні, але й закриті канали інформації. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, влада України точно отримає інформацію про розмову Путіна та Байдена. Насамперед – саме від адміністрації президента США.

А також по каналах, які має Андрій Єрмак (очільник ОП – 24 канал) й навіть медійних каналах, трошки пізніше,

– пояснив Подоляк.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський може поспілкуватися телефоном із Байденом перед його зустріччю з Путіним. У президентів обговорюють таку можливість.