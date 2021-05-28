Киев имеет не только дипломатические, но и закрытые каналы информации. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, власти Украины точно получат информацию о разговоре Путина и Байдена. Прежде всего – именно от администрации президента США.

А также по каналам, которые имеет Андрей Ермак (глава ОП – 24 канал) и даже медийным каналам, немного позже,

– пояснил Подоляк.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может пообщаться по телефону с Байденом перед его встречей с Путиным. У президентов обсуждают такую возможность.

Обратите внимание! Общаясь с российским лидером, Байден намерен, в частности, поднять вопрос целостности Украины, а также ситуации в Беларуси.

Когда и где встретятся Байден и Путин