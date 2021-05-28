Киев имеет не только дипломатические, но и закрытые каналы информации. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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По его словам, власти Украины точно получат информацию о разговоре Путина и Байдена. Прежде всего – именно от администрации президента США.
А также по каналам, которые имеет Андрей Ермак (глава ОП – 24 канал) и даже медийным каналам, немного позже,
– пояснил Подоляк.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может пообщаться по телефону с Байденом перед его встречей с Путиным. У президентов обсуждают такую возможность.
Когда и где встретятся Байден и Путин
- Американский и российский лидеры встретятся 16 июня в Женеве. Туда Байден приедет на саммит с лидерами ЕС.
- По информации СМИ, разговор Байдена и Путина может состояться в женевском отеле InterContinental.
- У Байдена рассказали, что прежде всего политики будут обсуждать двусторонние отношения США и России.