Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он предупредил о рисках, которые должна учитывать Украина.
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Чиновник подчеркнул, что украинская власть учитывает все угрозы, когда принимает важные решения. Он также пояснил, для чего Кремль может использовать Беларусь.
По его словам, вместе с последующим сближением этих стран симметрично растут угрозы. Говорится об использовании Беларуси для наращивания агрессии против Украины.
Почему МИД не отзывает посла из Беларуси
Кроме этого, Кулеба заявил, что отозвать посла Украины из Беларуси – не проблема. Это серьезный дипломатический жест. Впрочем, Украина это пока делать не будет.
Посол Игорь Кизима останется в Беларуси. Ведь там он занимается не политическим диалогом, а гуманитарными вопросами. В частности – проблемой трансплантологии.
Ведь, как заметил министр, на операциях в Беларуси сейчас находится 26 украинцев. Примерно 160 граждан в очереди, это значит, что они должны ехать в ближайшее время.
Украина закрыла авиасообщение с Беларусью
- С полуночи 26 мая Украина прекратила прямое авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запретили полеты в ее воздушном пространстве.
- Поэтому белорусское посольство в Украине отреагировало нотой протеста. В украинском ведомстве посоветовали апеллировать к собственной власти.
- У президента Зеленского отметили, что такое решение не является санкционные инструментом. Его приняли для того, чтобы защитить украинских путешественников.
- Заместитель главы МИД Евгений Енин заверил, что Украина готова возобновить авиасообщение. Впрочем, только при условии, что режим Лукашенко "вернется к нормальности".