Дипломаты утверждают, якобы Беларусь удивилась из-за такого решения. Аргументируют тем, что инцидент с посадкой самолета в Минске не касался Украины.

Важно Украины закрыла авиасообщение с Беларусью

Белорусы ждут, что Украина отменит решение

В ноте отметили, что белорусская сторона рассчитывает, что авиационную блокаду скоро отменят.

Кроме того, утверждают, якобы ущерб будут нести украинцы. Зато белорусы не смогут воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в разгар туристического сезона. Поэтому возрастет и стоимость путешествий в Украину из-за необходимости использования альтернативных аэропортов.

Что этому предшествовало

Украина прекратила прямое авиасообщение с Беларусью. Украинские авиакомпании не смогут летать в соседнее государство.

Перед тем Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию.

Кроме того, авиасообщение с Беларусью приостановили Великобритания, Литва. Через белорусское воздушное пространство решил не летать ряд авиакомпаний. Например, немецкие, финские и французские.

Обратите внимание! Такое решение страны приняли также из-за задержания основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. 23 мая самолету авиакомпании Ryanair, летевшему из Афин в Вильнюс, пришлось экстренно совершить посадку в Минске, потому что поступила информация о заминировании. Тогда блогера и задержали. Кроме него, в Вильнюс не вылетели еще 5 человек.

К теме Государство-пират: что захват Протасевича в Минске значит для украинцев