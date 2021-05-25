Дипломати стверджують, буцімто Білорусь здивувалась через таке рішення. Аргументують тим, що інцидент із посадкою літака у Мінську не стосувався України.

Важливо Україна закрила авіасполучення з Білоруссю

Білоруси чекають, що Україна скасує рішення

У ноті зазначили, що білоруська сторона розраховує, що авіаційну блокаду скоро скасують.

Крім того, переконують, нібито збиток нестимуть українці. Натомість білоруси не зможуть скористатися рекреаційним потенціалом України у розпал туристичного сезону. Відтак зросте і вартість подорожей в Україну через необхідність використання альтернативних аеропортів. 

Що цьому передувало

  • Україна припинила пряме авіасполучення з Білоруссю. Українські авіакомпанії не зможуть літати до сусідньої держави.
  • Перед тим Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.
  • Крім того, авіасполучення з Білоруссю призупинили Велика Британія, Литва. Через білоруський повітряний простір вирішили не літати низка авіакомпаній. Наприклад, німецькі, фінські та французькі.