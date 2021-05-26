Детали встречи Лукашенко и Путина

Информацию о встрече президентов подтвердили в Кремле. Там отметили, что политики не будут подписывать совместных документов и заявлений по итогам разговора.

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По словам Лукашенко, на повестке дня встречи – прежде всего экономика. Москва также не исключила, что самопровозглашенный президент проинформирует о состоянии белорусской экономики.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что у России нет оснований, чтобы не доверять руководству Беларуси относительно заявлений о заминировании самолета Ryanair. Спикер также подчеркнул, что следует обеспечить задержанной в Минске россиянке Софье Сапеге доступ в консульской и юридической защите.

Заметим, пока не известно, где именно состоится встреча политиков. Ранее СМИ сообщали, что Лукашенко может приехать к Путину в Сочи. Кстати, это уже третья поездка белорусского диктатора в Россию с начала 2021 года.

Обратите внимание! У Путина запланирована встреча также с президентом США Джо Байденом. Главы государств пообщаются 15 – 16 июня в Женеве. В Белом доме отметили, что американский лидер среди прочего заявит главе Кремля о поддержке Украины.

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