Деталі зустрічі Лукашенка та Путіна

Інформацію про зустріч президентів підтвердили у Кремлі. Там зазначили, що політики не підписуватимуть спільних документів та заяв за підсумками розмови.

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За словами Лукашенко, на порядку денному зустрічі – найперше економіка. Москва також не виключила, що самопроголошений президент проінформує про стан білоруської економіки.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що у Росії немає підстав, аби не довіряти керівництву Білорусі щодо заяв про замінування літака Ryanair. Речник також наголосив, що слід забезпечити затриманій у Мінську росіянці Софії Сапезі доступ до консульського та юридичного захисту.

Зауважимо, наразі не відомо, де саме відбудеться зустріч політиків. Раніше ЗМІ повідомляли, що Лукашенко може приїхати до Путіна у Сочі. До речі, це вже буде третя поїздка білоруського диктатора у Росію з початку 2021 року.

Зверніть увагу! У Путіна також запланована зустріч з президентом США Джо Байденом. Глави держав поспілкуються 15 – 16 червня у Женеві. У Білому домі зазначили, що американський лідер серед іншого заявить очільнику Кремля про підтримку України.

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