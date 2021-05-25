Про це журналістам повідомили 2 американських чиновників. Вони заявили, що Білий дім та Кремль наближаються до завершення відповідних домовленостей.
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Офіційні особи підкреслили, що Женева стала остаточним претендентом на проведення зустрічі між Байденом та Путіним, яку вже давно обговорювали.
Політики зустрінуться там 15 – 16 червня піся того, як завершиться перша міжнародна поїздки Байдена з моменту вступу на посаду президента США.
Напередодні Білий дім відравив до Женеви радника з нацбезпеки Джейка Саллівана. Там він зустрівся зі своїм російським колегою, аби обговорити деталі зустрічі.
Про що говоритимуть Байден та Путін
В адміністрації Путіна запевнили, що президенти піднімуть питання стратегічної стабільності та контролю над озброєннями. Мовляв, ця тема стосується усього світу.
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