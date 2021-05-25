Порядок денний формуватимуть після офіційного повідомлення про зустріч. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

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За словами Пєскова, точно обговорюватимуть питання стратегічної стабільності та контролю над озброєннями. Він наголосив, що ця тема стосується всіх країн світу, тому буде на порядку денному.

Напередодні пресслужба апарату Ради безпеки Росії повідомила, що зустріч секретаря Радбезу Миколи Патрушева і помічника президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана була одним з етапів підготовки до зустрічі президентів. Однак Пєсков не прокоментував це.

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