Повестку дня будут формировать после официального уведомления о встрече. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, точно будут обсуждать вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Он подчеркнул, что эта тема касается всех стран мира, поэтому будет на повестке дня.

Накануне пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана была одним из этапов подготовки к встрече президентов. Однако Песков не прокомментировал это.

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