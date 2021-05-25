Повестку дня будут формировать после официального уведомления о встрече. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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О чем Байден будет говорить с Путиным
По словам Пескова, точно будут обсуждать вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Он подчеркнул, что эта тема касается всех стран мира, поэтому будет на повестке дня.
Накануне пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана была одним из этапов подготовки к встрече президентов. Однако Песков не прокомментировал это.
Встреча Байдена и Путина: что известно
- В апреле Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны. Встречу согласились организовать Финляндия, Австрия и Исландия.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен в мае заявил, что встреча состоится в ближайшие недели. На это рассчитывал Белый дом.
- В российском МИД анонсировали, что президенты могут пообщаться в одной из дипломатических столиц Европы. Не уточнили, в какой именно.
- Однако СМИ предполагали, что политики могут встретиться в Женеве.